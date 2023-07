Hulumtim: Sëmundja e Parkinsonit mund të diagnostikohet 7 vjet më parë

Në studim është ndjekur shpejtësia e lëvizjes së 103.712 personave që kanë mbajtur orë inteligjente për një javë gjatë periudhës 2013-2016. Të dhënat e marra nga orët inteligjente të pjesëmarrësve që u diagnostikuan me sëmundjen e Parkinsonit në 7 vitet pas kësaj periudhe u krahasuan me ato të diagnostikuara më parë me të njëjtën sëmundje.