Mjekët turq ndajnë me sukses binjaket e lindura të ngjitura nga Pakistani

"Kur i ndamë foshnjat, indi për të mbuluar trurin ishte vendimtar sepse truri i tyre do të ekspozohej. Çdo ndërlikim mund të dëmtojë fëmijët, kështu që ne e planifikuam me shumë kujdes. Më 19 korrik, ne ndamë me sukses binjakët, duke ndarë indet", tha ai, duke e përshkruar si "një nga momentet më të paharrueshme të jetës" momentin kur operacioni u realizua me sukses.