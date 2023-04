Qyteti më i shëndetshëm sesa fshati për të moshuarit në BE

Ndër vendet e BE-së, diferenca më e madhe në përqindjen e të moshuarve që jetojnë në qytete që raportojnë gjendje të mirë ose shumë të mirë shëndetësore krahasuar me mesataren kombëtare u regjistrua në Slloveni. Sipas Eurostatit, në këtë vend edhe 7 për qind e atyre që jetojnë në qytet kanë thënë se kanë shëndet më të mirë, krahasuar me mesataren kombëtare të së njëjtës moshë, pasuar nga Bullgaria dhe Kroacia me 5 për qind më shumë.