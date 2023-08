Telefonat celularë rrisin rrezikun e miopisë te fëmijët

Duke transmetuar se presin rritje serioze në numrin e miopëve në botë, Evereklioğlu theksoi: "Përllogaritet që në vitin 2050 bota do të jetë 50 për qind miope. Është një shifër serioze. Pra, një në çdo 2 persona do të shëtisë në rrugë me syze, nëse nuk ka bërë lazer. Këto janë publikuar në revistat kryesore të Evropës, Amerikës dhe Lindjes së Largët, janë bërë në formën e informacioneve klasike në kopertina".