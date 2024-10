Terapia me qeliza staminale mund të kurojë macet që po humbasin shikimin.

Një mace me emrin Lokum, e cila u diagnostikua me atrofi progresive të retinës (PRA), një degjenerim gradual progresiv i qelizave fotoreceptore në retinë, duke shkaktuar humbje graduale të shikimit, filloi të tregojë përmirësim pas dy dozave të terapisë me qeliza burimore dy javë larg njëri-tjetrit.