Foshnjat shfaqin prirje artistike në katër muaj

Ekipi i Sussex Baby Lab zbuloi gjithashtu se të porsalindurit pëlqejnë imazhet që kanë më shumë skaj, si ato me gjethe ose degë dhe me linja të lakuara. Në gjetjet e publikuara në Journal of Vision, shkencëtarët thanë se preferencat artistike zënë rrënjë që në moshë të re.