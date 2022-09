Këlyshi i parë i tigrit të Tasmanisë, në dekadën e ardhshme?

Shkencëtarët australianë besojnë se janë në rrugë të mirë për të rikthyer speciet e zhdukura të tigrave Tasmanianë dhe thonë se mund të kenë të porsalindurin e tyre të parë në dekadën e ardhshme.

Në përgjithësi besohet se tigri ose ujku marsupial Tasmanian, emri shkencor i të cilit është Thylacinus, u zhduk nga kontinenti Australian 2000 vjet më parë. Shembulli i fundit i njohur u zhduk në vitin 1936 në robëri në kopshtin zoologjik Beaumaris në Hobar në shtetin ishull australian të Tasmanisë.

Trupi që të kujton një qen, është rreth një metër i gjatë (pa bisht) dhe me ngjyrë gri-kafe me 12 deri në 14 vija në shpinë. Tigreshat lindshin dy deri në katër këlysha. Ajo jetonte në Australi, Tasmani dhe Guinenë e Re.



Andrew Pask i Universitetit të Melburnit tha se partneriteti i shpallur midis laboratorit të tij të Kërkimit të Restaurimit Gjenetik të Integruar Thylacinus (TIGRR) dhe kompanisë amerikane Colossal Biosciences do t'i lejonte shkencëtarët të ndërmarrin "hapa të mëdhenj drejt konservimit të marsupialëve të rrezikuar të Australisë dhe të pranojnë një sfidë të madhe për të rikthyer speciet e zhdukura”.

Teknologjia revolucionare e redaktimit të gjeneve të Colossal do të kombinohet me punën e laboratorit TIGRRS për renditjen e gjenomave të Thylacinus për të rikthyer marsupialin e zhdukur, thuhet në njoftimin për shtyp.

Përpjekjet do të ndihmohen gjithashtu nga puna e TIGRR për identifikimin e marsupialëve me ADN të ngjashme me Thylacinus për të marrë qeliza të gjalla.



"Me këtë partneritet, tani besoj se në 10 vjet do të mund të kemi fëmijën tonë të parë të gjallë të tigrit Tasmanian që ishte gjuajtur deri në zhdukje nga njerëzit deri para 100 vjet," tha Pask.