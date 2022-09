Ku të ngadalësoni: Shtetet me më shumë kamera për shpejtësinë

Vera është koha kur një pjesë e madhe e popullsisë shkon për pushime me makinë, shpesh duke udhëtuar mbi 500 kilometra në një ditë. Disa drejtues automjetesh ndjekin rregullat e drejtimit të automjetit dhe drejtojnë sipas rregullave të qarkullimit rrugor, por disa duan të shtypin pedalin e gazit dhe të ngasin më shpejt se sa lejohet, duke rrezikuar sigurinë në komunikacion si dhe mundësinë e gjobës.

Përveç kësaj, TRT Balkan ju jep një pasqyrë të vendeve në botë, por edhe të rajonit, të cilat kanë më së shumti kamera për matjen e shpejtësisë me të cilën lëvizin automjetet. Nëse jeni kapur në një aparat të tillë, ka shumë të ngjarë që do t'ju duhet të paguani një gjobë.

Ekzistojnë mbi 100 mijë kamera për shpejtësinë në botë, dy të tretat e të cilave janë në Evropë, sipas bazës së të dhënave statistikore Statista, e cila nga ana e saj i referohet bazës së të dhënave të kamerave të shpejtësisë në mbarë botën.



Nga 107 vende, sipas bazës së të dhënave, Rusia ka numrin më të madh të kamerave të shpejtësisë - 18,393. Në vendin e dytë është Brazili me 16.997. Statista shpjegon se kjo është e kuptueshme duke pasur parasysh territoret e pushtuara nga të dy vendet.

Ajo që është interesante është ende vendi i tretë në këtë listë - Italia, e cila ka një numër disproporcionalisht të lartë të kamerave të shpejtësisë, pavarësisht se është pesëdhjetë herë më e vogël se Rusia: Italia ka gjithsej 10.787 kamera.

Në SHBA ka 7.366 kamera, më shumë se gjysma e të cilave janë kamera me drita të kuqe që kontrollojnë automjetet që kanë kaluar pa u ndalur në një shenjë ndalimi.

Në Britaninë e Madhe ka një numër të ngjashëm, por në vend që të ndjekin dritat e kuqe, shumica regjistrojnë shpejtësinë.

Si është në Ballkan?

Në rrugët e Bosnjë-Hercegovinës janë gjithsej 254 kamera, shumica e të cilave janë për matjen e shpejtësisë. Kroacia ka më së shumti në Ballkan, 391 kamera, shumica e të cilave janë për regjistrimin e shpejtësisë.

Nëse vozitni nëpër rrugët e Serbisë, do të regjistroheni nga gjithsej 142 kamera, shumica e të cilave matin shpejtësinë. Në Slloveni ka 130 kamera trafiku. Nuk ka të dhëna për pjesën tjetër të vendeve të Ballkanit.