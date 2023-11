Kosovë: Në veri vijon riregjistrimi i automjeteve me targa “RKS”

Pas datës 1 dhjetor të vitit 2023, sipas vendimit të Qeverisë, pronarët e mjeteve të pajisura me tabelat “PR”, “KM”, “PZ”, “GL”, “UR”, “PE”, “DA” apo “ĐA”, të cilët vlerësohen të jenë rreth 10 mijë, nuk do të kenë më mundësinë që këto mjete t’i regjistrojnë me tabela “RKS” dhe as të hyjnë apo të qarkullojnë brenda dhe përmes territorit të Republikës së Kosovës.