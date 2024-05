Osmani: ShBA-ja është në ADN-në e suksesit të shtetit tonë

Presidentja Osmani ka udhëtuar për vizitë zyrtare në Teksas të ShBA-së ku do të marrë pjesë në Samitin ShBA-Afrikë, me ftesë të Qeverisë amerikane, përkatësisht agjencisë qeveritare Korporata e Sfidave të Mijëvjeçarit- MCC. Ajo gjatë këtij samiti do të mbajë fjalim, si dhe pritet të zhvillojë takime me homologë nga disa vende afrikane. Osmani do të zhvillojë takim edhe me krerët e shtetit të Teksasit, zyrtarë të tjerë të lartë të këtij shteti, zyrtarë të lartë shtetërorë të institucioneve amerikane dhe përfaqësues të Kongresit amerikan.