Miqësia e adoleshentëve me ndryshim sizmik gjatë 20 viteve të fundit

Miqësitë digjitale që po zëvendësojnë miqësitë personale nuk janë aq të kënaqshme: Bisedat me tekst dhe bisedat me video janë përgjithësisht më pak të pasura për sa i përket gjerësisë, kontekstit, tonit të zërit dhe shenjave të rëndësishme të gjuhës së trupit. Për më tepër, natyra gjithmonë e ndezur e rrjeteve sociale dhe telefonave inteligjentë do të thotë se përqindja e adoleshentëve që flenë më pak se shtatë orë në shumicën e netëve është rritur nga 34% në 2012 në 49% në 2020.