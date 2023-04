Pije speciale të Ramazanit në gjithë botën

Hoshafi



Ndër popujt e Ballkanit si pijë më e njohur që përgatitet në kushte shtëpiake është hoshafi. Zakonisht kjo pije e ëmbël përgatitet me pemë të thata (kryesisht me kumbulla), të ziera me ujë e me sheqer. Por, me kalimin e viteve receta ka ndryshuar dhe hoshafi bëhet edhe me lloje të tjera të pemëve të thata. Të shpeshta janë rastet kur edhe kombinohen pemët për të arritur një shije unike.