Podkasti, media në rritje!

Nëpërmjet tregimit tërheqës, komenteve të thella dhe tregimeve personale, podkastet i japin zë një lloji të ri mediash, që shkon përtej metodave tradicionale.

TRT Balkan foli me disa podkasterë, të njohur në Evropë, se pse ky medium i veçantë është kaq i popullarizuar, çfarë është unike dhe tërheqëse për ta?

Podkast në numra

Podkastet, regjistrimet audio që lëshohen sipas kërkesës zakonisht nga telefonat e mençur të njerëzve, janë rritur në popullaritet vitet e fundit.

Sipas një studimi të korrikut 2021 mbi përcjelljen globale të podkasteve, numri i dëgjuesve të podkasteve në mbarë botën është rritur vazhdimisht dhe parashikohet të rritet edhe më tej. Në vitin 2020, numri i dëgjuesve të podkasteve në mbarë botën arriti në 332.2 milionë përdorues të internetit, ndërsa ky numër është rritur në 383.7 milionë në vitin 2021. Vlerësohet të arrijë në 424 milionë në vitin 2022. Bazuar në parashikimet e fundit, kjo shifër parashikohet të kalojë 500 milionë më 2024.

Hulumtimi i fundit nga eMarketer tregon se miratimi i Podkastit është në rritje, e kërkesa për përmbajtje në gjuhë të tjera joangleze po rritet krahas tij. Skena e podkastit në Ballkan dhe gjuhët rajonale është në zhvillim. Për shembull, ishte më keq një vit më parë në Serbi, por tani po rritet. Aktualisht ka rreth 200 podkaste në rajon.

Të dhënat e fundit tregojnë se Spotify vazhdon të fitojë terren mbi podkastet e Apple-s dhe Google-s në një numër vendesh dhe YouTube-ja gjithashtu përfiton nga popullariteti i podkasteve me video dhe ato hibride.

Rritja e pakontrolluar është një shqetësim

Ndërsa një numër studimesh kanë ekzaminuar dëgjimin e podkastit në një kontekst edukativ, kërkimi mbi dëgjimin më të zakonshëm të podkastit është në fillimet e tij.



Nevoja informative është një motiv më i madh për dëgjimin e podkastit sesa motivet e tjera më sociale dhe emocionale midis dëgjuesve të rregullt të podkasteve.

Megjithatë, pa ndonjë mekanizëm kontrolli, numri në rritje i podkasteve mund të kritikohet, sepse çdokush mund të krijojë dhe të publikojë përmbajtjen e tij pa pasur një kryeredaktor ose një gjigant publikues mediatik. Është shumë e vështirë të ndjekësh dezinformatat në transmetimet audio. Kjo do të jetë diçka për të menduar në të ardhmen.

Sipas hulumtimeve të fundit, dëgjuesit e podkastit janë të lirë të zgjedhin nga mbi 2 milionë podkaste të ndryshme dhe mund të vendosin se kur dhe ku t’i dëgjojnë ato. Për më tepër, ka gjithashtu mbi 48 milionë episode që nga prilli 2021.[1]

Adam Reichardt, një podkaster që pret serinë e podkasteve “Talk Eastern Europe” dhe kryeredaktor i revistës New Eastern Europe, thotë për TRT Balkan “Mjedisi i podkasteve është bërë shumë konkurrues dhe i ngopur me numrin e podkasteve të disponueshme për t’u dëgjuar në internet. Prandaj, rekomandimet, vlerësimet dhe tubimi publik i mjeteve financiare ose faqet ‘patronale’ do të jenë shumë të rëndësishme në përcaktimin më të mirë të podkasteve nga pjesa tjetër.”

Një tingull ndryshon peizazhin mediatik

Nëpërmjet mbajtjes së podkasteve, njerëzit janë në gjendje të mbulojnë tema më të thelluara, të cilat shpesh nuk marrin shumë ekspozim në mediat tradicionale. Prandaj, është çështje debati kohët e fundit nëse do të zëvendësojë mediat tradicionale apo jo.

Olga Oliker dhe Elissa Jobson po prezantojnë serinë e podkasteve “Lufta dhe Paqja”[2] nga Grupi Ndërkombëtar i Krizave, dhe duke intervistuar ekspertë për të gjitha gjërat në Evropë dhe Ballkan.

Olga Oliker thotë për TRT Balkan: “Sipas një sondazhi të fundit, rreth një e katërta e të rriturve në ShBA (23%) thonë se informohen të paktën ndonjëherë nga podkastet. Podkastet ndoshta nuk do të zëvendësojnë të gjitha format e medias tradicionale, por ato ofrojnë një format shumë tërheqës për një audiencë të gjerë.”

Megjithatë, ata shohin një ndryshim në peizazhin mediatik, pasi podkastet kanë një rritje shumë mbresëlënëse në dëgjim ndërsa audienca për mediat tradicionale po shkon në rënie.

Elissa Jobson ndan përvojën e saj me TRT Balkan “Ne patëm reagime të shumta nga politikëbërësit të cilët thanë se nuk kanë domosdoshmërisht kohë për të lexuar raportet ose opinionet tona dhe vlerësojnë vërtet mundësinë për të marrë të paktën një pjesë të analizës sonë nga një podkast.”

Të dy podkastet bien dakord se njerëzit që nuk kanë kohë ose durim për të lexuar gazeta ose për t’u përshtatur me lajmet e mbrëmjes, mund të përdorin podkastet si një alternativë sipas kërkesës për të marrë një perspektivë më të thelluar për një temë të caktuar.

Podkasti krijon lidhje intime

Podkastet i lejojnë dëgjuesit të dëgjojë hezitimet, emocionet etj. – të gjitha këto ndjenja të forta direkt në kufjet e tyre. Kjo i bën njerëzit jo vetëm të dëgjojnë se çfarë mendojnë të tjerët, por edhe të ndihen sikur janë pjesë e një bisede.

Adam Reichardt ndan një nga përvojat e tij me TRT Balkan.

“Unë bëj episode speciale vetëm për luftën e Ukrainës që nga 24 shkurti 2022. Në një episod, i ftuari im – një ekspert ukrainas – këndon një këngë patriotike në fund të episodit. Dëgjuesit tanë shkruan se ishte aq emocionuese saqë disa prej tyre u përlotën”, tha Reichardt.

Podkastet kanë potencialin për të krijuar një lidhje intime me dëgjuesit. Olga Oliker shton se “Ne kemi qenë në takime në të cilat njerëzit njohin zërat tanë, por jo fytyrat tona. Më e rëndësishmja, ata i mbajnë mend bisedat dhe na tregojnë se çfarë mësuan nga ato.”

Është një gjë e zakonshme për dëgjuesit dhe podkastet të ndërtojnë një komunitet në internet, të krijojnë grupe diskutimi apo edhe të planifikojnë takime për të folur për episodet e podkasteve të tyre të preferuar. Podcast, në njëfarë mënyre, bëhet një platformë që gjithashtu kontribuon në zhvillimin personal.

Olga Oliker thotë: “Më ka pëlqyer shumë të jem në gjendje të prezantoj një podkast për t’u bërë më e zgjuar – pritja e këtij podkasti ka qenë një mundësi e mrekullueshme për mua që të zgjeroj pikëpamjen time për botën.”