Një shkollë në SHBA akuzoi nxënësen për hixhab

Një nxënëse e klasës së 8-të në një shkollë çarter në Massachusetts të SHBA-ve, u akuzua për veshjen e hixhabit.

Një anëtar i familjes së një studenteje të shkollës charter rajonale të Mystic Valley postoi një foto në rrjetet sociale të "Formularit të Përputhshmërisë Uniforme të Shkollës" që nxënësja mori nga mësuesja e saj e hixhabit të enjten.

Në përshkrimin e veprës, fjala për shaminë që mbahet nga gratë muslimane ishte shkruar gabimisht si "xhihab".

Shkolla përmes në një deklaratë të dërguar me email, tha se i lejon nxënësit të veshin veshje fetare "si shprehje e besimeve të tyre të sinqerta", por u kërkon atyre të dorëzojnë një letër "në të cilën një anëtar i institucionit të tyre fetar shpreh atë dëshirë".

Mbikëqyrësi i shkollës Alex Dan tha se nxënësi nuk pësoi pasoja dhe se formulari i dërguar në shtëpi duhet të kishte filluar një bisedë me familjen për marrjen e strehimit fetar (lejen e institucionit fetar). Por, Dan pranoi se situata ishte keqpërdorur.

Ndërkaq në njoftimin për shtyp të shkollës thuhet që ky rast është një mundësi e mirë për të përmirësuar qasjen ndaj fenomeneve të ngjashme.

“Ndërsa ne dëshirojmë të ritheksojmë se anëtari i vlerësuar i stafit që mbikëqyr procesin nuk duhet të mbahet përgjegjës për atë që ndodhi, ne e kuptojmë se si trajtimi ynë i situatës dukej i pandjeshëm dhe presim ta përdorim këtë moment si një mundësi për të mësuar dhe përmirësuar politikat dhe procedurat”, thuhet në njoftimin për shtyp të shkollës.



Drejtoresha Ekzekutive e CAIR-Massachusetts Tahirah Amatul-Wadud, tha se veshja e një hixhabi ose veshje të tjera fetare nuk duhet të kërkojë që një familje të marrë strehim (leje).

“Uroj që ajo nxënëse të mos justifikohet kurrë për atë që ka veshur”, tha ajo të dielën.

Ndryshe, shkolla Mystic Valley Regional gjithashtu u kritikua në vitin 2017 për ndalimin e zgjatjeve të gërshetit.

Prindërit e 15-vjeçares në atë kohë thanë se vajzat e tyre binjake, të cilat janë me ngjyrë, u dënuan për zgjatjen e flokëve, ndërsa nxënësit e bardhë nuk u ndëshkuan për shkelje të rregullave të flokëve.

Pas kritikave të ashpra, përfshirë nga Prokurorja e Përgjithshme Demokratike e Massachusetts, Maura Healey, shkolla hoqi masat.

Në korrik, guvernatori republikan Charlie Baker nënshkroi legjislacionin e nxitur nga incidenti për të ndaluar diskriminimin e bazuar në modele flokësh natyrale dhe mbrojtëse - të tilla si afros, kornrows ose kaçurrela të ngushta në vendet e punës të shtetit, distriktet shkollore dhe organizatat shkollore.