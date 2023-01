Raport: Pesë milionë fëmijë humbën jetën para moshës pesë vjeçare

Shkalla globale e vdekshmërisë nën pesë vjeç ra me 50 për qind që nga fillimi i shekullit, ndërsa shkalla e vdekshmërisë te fëmijët më të rritur dhe të rinjtë ra me 36 për qind dhe shkalla e lindjeve të vdekura u ul me 35 për qind. Kjo mund t’u atribuohet më shumë investimeve në forcimin e sistemeve shëndetësore parësore në dobi të grave, fëmijëve dhe të rinjve.