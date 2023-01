Dhjetë filmat me fitimet më të mëdha të vitit 2022

Kjo është periudha më e përshtatshme për përmbledhjen e rezultateve të vitit 2022 në të gjitha sferat, përfshirë edhe atë në kulturë, veçanërisht në artin e shtatë. Dashamirët e filmit presin të zbulojnë se cilët 10 filma kanë hyrë në listën e filmave me fitime më të larta në mbarë botën.



Vazhdimi i "Avatar-it" i James Cameroon arriti të listohet te filmat me fitimet më të mëdha të vitit, pavarësisht se premiera u shfaq më 16 dhjetor. Vendin e tyre në këtë listë e kanë edhe superheronjtë e Marvel-it, si dhe dy filma kinezë. Në vijim, TRT Ballkan ju jep një pasqyrë të dhjetë filmave me fitime më të mëdha, deri më 30 dhjetor 2022.



1. “Top Gun: Maverick” (1.48 miliardë dollarë)



Vazhdimi i klasikut të Tony Scott të vitit 1986 është pritur me vlerësime pozitive dhe vlerësime të kritikëve, dhe suksesi i tij mund t'i atribuohet një sërë faktorësh. Një prej tyre është statusi i Tom Cruise si një nga aktorët më të njohur të “gardës së vjetër” që vazhdon të tërheqë shikuesit në kinema. Është fakti që vazhdimi është bërë dekada pas origjinalit dhe ka shumë që duan të shohin personazhet e tyre të preferuar nga filmi kult në aventura të reja.



Suksesi i madh i "Maverick" është në përputhje me vlerësimet e audiencës dhe të kritikës. Filmi tejkaloi ‘Mission Impossible’ të 2018-shit për të vendosur filmin me fitimet më të mëdha të Tom Cruise në arkat botërore, gjithsej 1.48 miliardë dollarë.