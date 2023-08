A do t'i ekstradonin ShBA-ja anëtarët e organizatës terroriste FETO?

Kësaj situate i shtohet edhe qëndrimi në Kongres, ku ekziston një ndjenjë e fortë kundër Ankarasë. Për sa kohë senatori i Nju Xhersit, Bob Menendez, kryeson Komitetin e Senatit për Marrëdhëniet me Jashtë, përparimi duket i pamundur. Qëndrimi antiturk i Menendez buron qartë jo vetëm nga zona e tij elektorale, por edhe nga paragjykimet e tij. Për këtë arsye, Türkiyes do t'i duhet në thelb të përkulet ndaj çfarëdo preference të politikës së jashtme që Menendez dëshiron që Ankaraja të ndjekë në mënyrë që ai të votojë "po" në vend të "jo" për disa çështje kyç të politikës që lidhen me marrëdhëniet turko-ShBA. Kjo është gjithashtu një pritshmëri krejtësisht joreale, kështu që të gjithë duhet të presin deri në zgjedhjet e nëntorit 2024 në ShBA për të parë se kush do të pushtojë Shtëpinë e Bardhë dhe nëse Menendez do të kryesojë sërish Komitetin e Senatit për Marrëdhëniet me Jashtë. Nëse skena politike amerikane ndryshon pas këtyre zgjedhjeve, ndoshta vendime të ndryshme në lidhje me marrëdhëniet turko-amerikane do të jenë të mundshme nga Shtëpia e Bardhë dhe/ose nga Kongresi.