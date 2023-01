Hipokrizia suedeze: Heshtja ndaj Ana Frankut mundësoi djegien e Kuranit

Në aspektin gjeopolitik dhe pas tronditjes së inkursionit të Rusisë në Ukrainë pothuajse një vit më parë, Suedia bëri një kërkesë urgjente për t’u bashkuar me NATO-n për të mbrojtur vendin e saj nga çdo agresion i mundshëm. Është e qartë se Stokholmi mendonte se Moska do të kalonte rrugën e saj përmes Ukrainës dhe do të kontrollonte Kievin brenda një kohe të shkurtër.