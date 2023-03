Si u bë industria e mbrojtjes e Türkiyes  forcë globale?

Për shembull, ndërsa çmimi i një automjeti me rrota të blinduara është 500.000 dollarë, një tank Altay mund të blihet për 15 milionë dollarë. Po kështu, ndërsa një dron Bayraktar TB2 kushton 5 milionë dollarë, droni krejt i ri Kizilelma do të kushtojë të paktën 30 milionë dollarë. Më në fund, kostoja e avionit TFX pritet të jetë 100 milionë dollarë. Kjo do të thotë se shitja e vetëm 40 njësive të luftëtarëve TFX do të sjellë të njëjtat të ardhura si eksportet aktuale të mbrojtjes së Türkiyes.