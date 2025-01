Ringjallja e tubacionit të gazit Katar-Türkiye ofron shpresë mes sfidave

Zhvendosja globale drejt energjisë së rinovueshme shtron pyetje në lidhje me rëndësinë afatgjatë të tubacionit Katar-Türkiye. Ndërsa gazi natyror përballet me një kontroll në rritje, veçanërisht në Evropë, për shkak të angazhimeve të emetimeve neto zero, tubacioni duhet të përputhet me qëllimet e qëndrueshmërisë për të mbetur i zbatueshëm.