Sa është niveli i korrupsionit në Ballkan?

Nëse do të kishim të bënim me një garë, nuk do të mbeteshin mbrapa as vendet e tjera të Ballkanit. Pas Shqipërisë që zë vendin e parë, e dyta vjen Kosova, me 64%. Çmimi i tretë shkon për Serbinë, me 62%, ndjekur nga Maqedonia e Veriut dhe Bosnja e Hercegovina; përkatësisht me 60% dhe 56%.