Siguria kibernetike: Si të përgatitet Türkiye për këtë sfidë?

Për këtë qëllim, një theks i shtuar në bashkëpunimin ndërsektorial do të krijonte një ekosistem më dinamik të sigurisë kibernetike dhe do të rriste forcën dhe qëndrueshmërinë e infrastrukturës së sigurisë kibernetike të vendit. Me këtë qasje në vend, kombi do të jetë i pajisur mirë për t’u përballur me sfidat gjithnjë në zhvillim të sigurisë kibernetike.