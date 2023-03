20 vjet "Karta e Adriatikut", rruga e Ballkanit drejt NATO-s

Në vitin kur shënon 20-vjetorin e themelimit, me Kartën e Adriatikut udhëheq Maqedonia e Veriut. Ministri i Jashtëm i Maqedonisë së Veriut, Bujar Osmani, tha se synon ta riformatojë dhe ta zhvillojë më tej këtë nismë. Ai nënvizoi se Maqedonia e Veriut tashmë ka ndërmarrë hapa në drejtim të përgatitjes së një Koncepti të ri Strategjik, duke përgatitur një draft dokument me propozime dhe udhëzime specifike mbi të cilat do të bazohej bashkëpunimi i Kartës në dekadën e ardhshme.