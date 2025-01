Aliu dhe Nikolloski, inspektojnë punimet në rrugën Prizren-Tetovë

"Ky projekt i rëndësishëm, me vlerë mbi 33 milionë euro dhe gjatësi prej 20.3 kilometra, do ta rrisë bashkëpunimin mes dy shteteve tona dhe do ta lehtësojë ndjeshëm lëvizjen e qytetarëve dhe mallrave. Pas përfundimit të rrugës, koha e udhëtimit do të shkurtohet nga tri orë në më pak se një orë, duke ofruar një lidhje më të shpejtë dhe të sigurt përmes peizazhit mahnitës të maleve të Sharrit", ka shkruar Aliu.