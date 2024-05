Kosovë, mbahet ceremonia e diplomimit për maturantët e Shkollave Maarif

Këtë vit, nxënësit nga shkollat Maarif kaluan me sukses fazën finale online të Olimpiadës Ndërkombëtare STEM në kategoritë e matematikës dhe shkencës, duke arritur sukses të jashtëzakonshëm me gjithsej 19 medalje në mbarë botën dhe ata do të përfaqësojnë shtetin e Kosovës në finalen e madhe që do të mbahet në Holandë këtë vit.