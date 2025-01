Ambasadori turk takon drejtorin e Policisë së Shqipërisë

Në një njoftim nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shqipërisë thuhet se gjatë takimit, Proda dhe Atay vlerësuan rezultatet e bashkëpunimit historik të Policisë së Shqipërisë me agjencitë ligjzbatuese të Republikës së Türkiyes dhe me Ambasadën e Türkiyes në Tiranë, si dhe shprehën gatishmërinë për forcimin e bashkëpunimit, me qëllim goditjen e veprimtarive kriminale dhe kapjen e shtetasve në kërkim.