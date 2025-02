Ambasadorja e Shqipërisë viziton Dhomën e Tregtisë së Ankarasë

Baran, duke vënë në dukje se Shqipëria është çelësi i stabilitetit dhe paqes në Ballkan, tha: "Türkiye është në krye të listës së vendeve nga të cilat Shqipëria importon më së shumti. Tregtia jonë e jashtme me Shqipërinë ishte nën 500 milionë dollarë para pandemisë. Afërsia e dy vendeve u pasqyrua në shifra, duke u ngjitur në nivelin e 1 miliardë dollarëve. Tani, në përputhje me atë që na vuri në dukje presidenti ynë Recep Tayyip Erdoğan, ne synojmë ta rrisim tregtinë tonë me Shqipërinë në 2 miliardë dollarë".