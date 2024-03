Balluku: Nëse duhet, jemi të gatshëm për trajnimin e ushtarakëve ukrainas

Pyetjes nëse është i mundur trajnimi i ushtarakëve ukrainas në Bazën e Kuçovës, ajo iu përgjigj se "Në koordinim të plotë me NATO-n nëse do të shikohet e nevojshme mbi të gjitha dhe e arsyeshme sigurisht ne do të jemi të gatshëm që t'i mbështesim dhe të bëjmë dhe trajnimin e ushtarakëve ukrainas. Përsa u përket kapaciteteve ju siguroj që baza e Kuçovës përmbush të gjitha kapacitetet dhe të gjitha kushtet moderne të të gjitha bazave të tjera të NATO-s dhe ndoshta është dhe më e reja dhe pa dyshim i ka edhe standardet më të larta të operimit".