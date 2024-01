Begaj: Masakra e Reçakut, motiv i fortë për të mbrojtur paqen dhe sigurinë

Presidenti e ka shoqëruar postimin e tij me një foto nga ceremonia e dekorimit të ambasadorit William Walker një vit më parë me medaljen më të lartë ‘Kalorësi i Urdhrit të Flamurit’, me motivacionin: “Me mirënjohje dhe vlerësim të lartë për kontributin e jashtëzakonshëm për paqen, demokracinë dhe lirinë e popullit të Kosovës si dhe për denoncimin e genocidit serb në Reçak.”