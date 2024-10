BeH-ja dhe Shqipëria diskutuan hapjen e ambasadave në Tiranë dhe Sarajevë

"Në Shqipëri komuniteti boshnjak njihet si minoritet, i cili gëzon të drejta gjuhësore, kulturore dhe fetare", tha Begaj dhe shtoi: "Jam i lumtur që vizita ime në Sarajevë po bëhet teksa po diskutojmë për rihapjen e ambasadave në kryeqytetet tona. Vlerësoj faktin që kjo do të bëhet në të dyja vendet dhe në mënyrë të koordinuar. Jam i bindur se ky hap, megjithëse me vonesë, do të çojë në përmirësimin e kontakteve mes qytetarëve të vendeve tona".