BeH-ja rrit nivelin e gatishmërisë së sigurisë së objekteve ushtarake

Herën e fundit që u vu re një prani e shtuar e dronëve mbi zonën e luftës së Forcave të Armatosura të Bosnjë-Hercegovinës, gjë që rriti rrezikun e sigurisë. Ministria e Mbrojtjes është në kontakt me agjencitë e zbatimit të ligjit, si dhe me partnerët ndërkombëtarë, duke përfshirë EUFOR-in dhe selinë e NATO-s në Sarajevë, të cilët janë në dijeni të fluturimeve të paautorizuara me dron.