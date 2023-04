Bosnja e Hercegovina shënon 31-vjetorin e formimit të Ushtrisë

Me vendosjen e kurorave me lule në varrezat e dëshmorëve në Kovaça, në Bosnjë e Hercegovinë sot është shënuar 31-vjetori i formimit të Ushtrisë së Republikës së Bosnjës e Hercegovinës. Po ashtu, me këtë datë 18 vjet më parë është themeluar i Regjimentit i 2-të i Këmbësorisë të Forcave të Armatosura të BeH-së.