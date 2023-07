Çmimet e banesave po rriten si në BE, ashtu edhe në rajon

Çmimet e banesave në BE në tremujorin e parë të vitit 2023 u rritën me 0,8 për qind krahasuar me tremujorin e parë të vitit të kaluar, megjithëse pati një rënie prej 0,7 për qind në krahasim me tremujorin e katërt të 2022, sipas raportit të fundit të Eurostatit.