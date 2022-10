Çmimi i energjisë në Shqipëri: Kush harxhon mbi 800 kWH, paguan më shumë

Enti Rregullator i Energjisë ka marrë vendimin për vendosjen e fashës së konsumit të energjisë elektrike për të gjithë konsumatorët familjarë që harxhojnë më shumë se 800 kilovat në muaj. Sipas vendimit duke filluar nga data 1 nëntor çdo familje e cila konsumon më shumë se 800 kWH energji elektrike në muaj do ta paguajë pjesën e harxhuar mbi këtë fashë me çmimin e ri, 44 lekë (40 cent) për kilovat/orë. Vendimi përfshin muajt nëntor-dhjetor, pas kësaj periudhë do të rishikohet përsëri ky çmim.



ERE njofton se çmimi i furnizimit me energji elektrike për konsumatoret që konsumojnë mbi fashën e konsumit 800 KW, do të mbetet objekt rishikimi periodik.



“Për të gjithë konsumatorët familjarë që furnizohen nga Shërbimi Universal (FSHU sh.a.). ERE ka detyrimin të reflektojë çmimet e energjisë së konsumatorëve fundorë të shërbimit universal, kostot e furnizimit sipas kostove të burimit të sigurimit të energjisë”, thonë nga ERE-ja



Ministrja e Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku duke folur rreth kësaj çështjej në Bulqizë, tha se ky nëntor është muaji i 14-të që Qeveria e Shqipërisë kompenson çdo abonent familjar për sa i përket çmimit të rritur të energjisë elektrike.



“ERE miraton çmimet, aplikimi se do të rritet apo jo i përket qeverisë. Siç ndodhi në muajin shtator por edhe në tetor, ne jemi duke pritur të gjitha të dhënat për sa i përket konsumit i cili është ulur. Shqiptarët kanë konsumuar 5% më pak se tetori i vitit 2021. Nga ana tjetër në javën e parë të nëntorit presim reshje në zonën e kaskadës së Drinit, çka do të sillte që qeveria të mos e aplikojë fashën 800 kË”, deklaroi Balluku.



Ndryshe, ministrja shpjegoi se fasha 800 KË nuk është rritje e çmimit, është përfundimi i mburojës për të gjithë shqiptarët. Me këtë vendim siç tha ajo mbulojnë 1 milion e 90 mijë familje nga rritja e çmimit.