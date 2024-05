Deklaratat e Vulin, Shqipëria thërret për sqarim ambasadorin serb në Tiranë

Ambasadori i Serbisë në Shqipëri, Slobodan Vukçeviq, është thirrur të martën në Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme të Shqipërisë, ku iu kërkuan sqarime në lidhje me deklaratat që zëvendëskryeministri serb Vulin ka bërë ditë më parë në lidhje me vizitën dhe takimin e Kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama me diasporën shqiptare në Greqi.