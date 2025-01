Dodik riaktualizon idenë që Republika Sërpska t'i bashkohet Serbisë

Presidenti i entitetit të Bosnjë e Hercegovinës, Republika Sërpska, Millorad Dodik, deklaroi se ky entitet ka të drejtë të bashkohet me Serbinë me të njëjtën analogji me të cilën presidenti i zgjedhur i ShBA-së, Donald Trump, pretendon të drejtën e ShBA-së për Grenlandën.