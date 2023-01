Dönmez nga Shkupi: Shekulli i Türkiyes do të jetë edhe shekulli i energjisë

"Duheshte të përforcojmë infrastrukturën tonë. Në pjesë të madhe kemi përfunduar mungesat tona lidhur me infrastrukturën. U rrit kapaciteti i depove tona. Kapacitetin tonë në Liqenin Tuz do ta rrisim prej 1,2 miliard metra kub në 5,4 miliardë metra kub brenda dy viteve. Me këto investime infrastrukturore në energji, Türkiye po vepron jo vetëm për të plotësuar nevojat e veta, por edhe për të plotësuar nevojat e vendeve të rajonit. Gjithashtu edhe synimi për qendër të tregtisë rrjedhë prej këtu. Bisedojmë me vendet furnizuese-prodhuese. Bisedojmë edhe me vendet konsumatore. Ka qasje pozitive nga të dyja palët. Türkiye është vendi me konsumin më të lartë të energjisë në Evropën Juglindore. Gjithashtu edhe diversiteti i burimeve është tejet i madh. Thamë që pse, njëri prej qendrave të tregtisë si kjo ose të ngjashme që ka vepruar në Evropën Perëndimore të mos jetë në Evropën Juglindore, në Türkiye. Sepse ky rajon është në fakt më afër burimeve. Kjo është një mundësi, një avantazh. E shohim këtë vullnet edhe tek vendet fqinje. Ne mund ta operojmë lehtësisht këtë treg, këtë qendër shpërndarjeje së bashku".