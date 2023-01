Erdoğan: Vazhduam përpjekjet për zbutjen e tensioneve mes Kosovës e Serbisë

Presidenti i Republikës së Türkiyes, Recep Tayyip Erdoğan, tha se vendi i tij ka vazhduar përpjekjet për zbutjen e tensioneve në marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Pas një takimi të kabinetit të mbajtur në Ankara, presidenti Erdoğan gjithashtu tha se Türkiye ka vazhduar përpjekjet për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve politike në Bosnjë e Hercegovinë. “Ne vazhduam përpjekjet tona për të zgjidhur bllokimin politik në Bosnjë e Hercegovinë dhe për të lehtësuar tensionin në marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë”, tha Erdoğan. Duke folur për sfidat ekonomike me të cilat u përball vendi i tij vitin e kaluar, Erdoğan u shpreh se "problemi ynë më serioz ishte inflacioni, i cili në bazë vjetore arriti në 64,27 për qind", duke shtuar se në muajt në vijim kjo normë do të ulet gradualisht. “Ne do të zbatojmë një program falë të cilit do të ulim inflacionin në 20 për qind”, tha Erdoğan. Ai iu referua edhe ngjarjeve në Brazil, duke thënë se Türkiye dënon dhunën ndaj presidentit brazilian Luiz Inácio Lula da Silva. "Dua të shpreh pikëllimin dhe shqetësimin tonë për incidentin e fundit në Brazil. Ne dënojmë dhunën ndaj Lulës, i cili mori në mënyrë legjitime presidencën në zgjedhjet e mbajtura në Brazil," tha Erdoğan.