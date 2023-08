Festivali i filmit dokumentar "MakeDox" në Shkup, nga 17 deri më 24 gusht

"Festivali i filmit dokumentar kreativ 'MakeDox' këtë vit fokusohet në montazhin e filmit dokumentar. Në 8 ditë festivali, në 4 lokacione do të projektohen në Kurshumli An, përballë pllajës së Muzeut të Maqedonisë, në Qendrën Kulturore Rinore dhe lokacionin tonë të ri, pra në kinemanë tonë të re verore Suli An. Mund të paralajmërojmë një program të pasur me mbi 100 të ftuar të huaj të pranishëm në festival", tha Nabakov.