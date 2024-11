Fico-Vuçiq në Beograd: Sllovakia dhe Serbia mund të mbështeten mes vete

"Mund të them me krenari se dje miratuam hapat e radhës në ndërtimin e një reaktori të ri bërthamor, i cili do të na sigurojë energji të mjaftueshme jo vetëm për vendin tonë, por edhe për eksport", tha Fico, duke shtuar se do të ishte i lumtur të ndajnë përvojën e tij me Serbinë dhe në atë fushë.