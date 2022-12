Gjukanoviq: Mali i Zi në krizë të thellë institucionale dhe politike

“I kam dhënë dy mandate, Krivokapiqit dhe Abazoviqit, jam udhëhequr nga parimi që duhet të jetë racional, nuk kam pasur nevojë t'i ftoj të gjithë sepse nuk e kam bërë kurrë më parë. Nëse FD-ja thotë se nuk ka nevojë për konsultime dhe nëse premtojnë se do të dorëzojnë nënshkrimet e 41 deputetëve si garanci, atëherë është e kotë të kërkoj dikë që do t'i përgjigjet asaj bisede, ata nuk e kanë dorëzuar atë listë, por çfarëdo që të vendosë Gjykata Kushtetuese për këtë çështje do të jetë i paprekshëm”, tha Gjukanoviq.