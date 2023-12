Bullgaria do të ndalojë importin dhe përpunimin e naftës ruse

Siç raporton Agjencia Bullgare e Lajmeve (BTA), në përputhje me vendimin e pranuar unanimisht nga Parlamenti bullgar, importi i naftës ruse do të ndërpritet nga 1 janari 2024 ndërsa përpunimi i naftës ruse nga Lukoil Neftochim Burgas i kontrolluar nga Rusia, e vetmja rafineri e naftës në Bullgari, do të ndalet nga 1 marsi 2024.