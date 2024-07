Hapet tuneli i “Llogarasë” në Jug të Shqipërisë

Në hyrje të tunelit, Rama u prit me iso polifonike, ndërsa bisedoi me qytetarë të pranishëm. Më pas ai përshkoi tunelin e sapohapur me një autobus të mbushur me qytetarë, të cilët shprehën kënaqësinë për këtë vepër që jo vetëm shkurton distancat drejt jugut, por nxit turizmin dhe ekonominë e zonës.