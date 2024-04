Hasani në Zagreb: Anëtarësimi në BE, e ardhmja e vetme për Shqipërinë

Ministri Hasani po zhvillon vizitë zyrtare në Kroaci. Më herët, ministri Hasani u takua me Kryeministrin e Kroacisë, Andrej Plenkoviq. Më tej, kryediplomati i Shqipërisë zhvilloi një takim dhe konferencë për shtyp me ministrin e Punëve të Jashtme Gordan Gërliq-Radman. Ministri Hasani gjithashtu do të marrë pjesë në çeljen e ekspozitës fotografike “Shqiptarët në Kroaci”.