Hasani takon homologun polak, në fokus eurointegrimet

"Jemi aleatë të mirë në NATO dhe jemi të vendosur të intensifikojmë marrëdhëniet tona, qoftë ato politike, ashtu edhe ato ekonomike, sepse ka potencial të madh. Kemi dhe disa lidhje historike. Vlerësojmë pozicionin e qartë të Shqipërisë në raport me agresionin rus kundër Ukrainës dhe harmonizimin e plotë me politikën e jashtme dhe të sigurisë me BE-në", tha Sikorski.