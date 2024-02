Kaluan 76 vite nga ekzekutimi i anëtarëve të Lëvizjes Juxhel

"Ata as armë s'kanë pasur. Babai im as pulë nuk dinte të therte, aq ishte i panjohur me gjëra të tilla. As armë, asgjë. Kanë hapur shkolla, radio. Falë tyre janë luajtur vepra në gjuhë turke në Teatër vetëm e vetëm për të mbajtur gjallë turqizmin, gjuhën turke. Gjithë këto janë bërë falë një grup shokësh. Ata nuk kishin frikë. Ata donin të tregonin se kishin të drejtë në qëllimet dhe kauzat e tyre. Ky ishte qëllimi i tyre".