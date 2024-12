Konferenca Shqipëri-BE, Rama kryeson delegacionin në Bruksel

Vizita e Ramës në Belgjikë do të përfundojë më 18 dhjetor, pasi të mërkurën ai do të ulet së bashku me liderët e tjerë të rajonit në tryezën e samitit BE-Ballkani Perëndimor, së bashku me liderët e BE-së dhe rajonit, eventi i parë i kryesuar nga presidenti i ri i Këshillit Evropian, Antonio Costa, e po ashtu komisarja e re për zgjerimin Marta Kos.