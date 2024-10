Kosova rrit pensionet për 20 për qind

“Te këto kategori për familjet e dëshmorëve të UÇK-së dhe të zhdukurve të UÇK-së që kanë më shumë se 1 dëshmorë apo të zhdukur do të ndryshohet edhe forma e pensionit duke e rritur për 50% të pensionit bazë për çdo dëshmor apo të zhdukur që ka familja e jo të rritet me nga 20 apo 10% siç ka qenë deri më tani. E njëjta formulë do të përdoret edhe për familjet e viktimave të dhunës dhe të zhdukurve civil ku për çdo të zhdukur që ka familja pensioni do të rritet për 50 për qind të pensionit bazë“, tha ai.