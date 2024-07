Kosovë, lansohet fushata "Festo me zemër, jo me armë"

Në Prishtinë është lansuar fushata vetëdijesuese "Festo me zemër, jo me armë”. Në lansimin e kësaj fushate, ku morën pjesë përfaqësues të institucioneve të Kosovës, Ministria e Punëve të Brendshme, si organizatore e fushatës, apeloi tek të gjithë qytetarët t'i shmangen përdorimit të armëve të zjarrit gjatë festave familjare me qëllim të parandalimit të fatkeqësive.