Kriza energjetike: Ballkani i varur nga importi, prodhimi vendor i ulët

Në disa vende, edhe ato infrastruktura që janë ndërtuar nuk janë menaxhuar mirë dhe nuk është maksimizuar prodhimi. Në Maqedoninë e Veriut, për shembull, prodhimi në hidrocentrale ka rënë ndjeshëm viteve të fundit, sipas autoriteteve, për shkak të keqmenaxhimit të ujërave.

Shifrat tregojnë se Bosnja dhe Hercegovina mbulon më së shumti konsumin e energjisë nga burime të ripërtëritshme, gati se 1/3 nga konsumi i përgjithshëm. Vetëm edhe Kosova dhe Mali i Zi kalojnë 20-përqindëshin, ndërsa sërish më keq janë Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria. SI DO TË FURNIZOHEMI NË DIMËR?

Vendet Ballkanike kanë aktivizuar të gjitha kapacitetet në përgatitje për kulmin e krizës energjetike, që parashikohet të jetë gjatë sezonit të dimrit. Autoritetet po përpiqen të rrisin prodhimin vendor duke sfiduar limitet e infrastrukturës në disponim. Por, është e qartë se kjo nuk do të mjaftojë dhe të gjitha vendet do të duhet edhe të importojnë.

Maqedonia e Veriut, Shqipëria dhe Serbia, në kuadër të nismës rajonale “Ballkani i Hapur” kanë firmosur memorandume për ndihmë të ndërsjellë në krizën energjetike. Vendet e Ballkanit Perëndimor kanë kërkuar ndihmë edhe nga Bashkimi Evropian për përballje me krizën. Në takimin e parë të nismës së re kontinentale Komuniteti Politik Evropian, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama kishte kërkuar nga vendet e BE-së që të mos i lënë të vetme vendet e Ballkanit.

“Është pranuar që të thirren edhe ministrat tanë të energjisë, pra ministrat e Energjisë në rajonin tonë, në Ministerialin e Jashtëzakonshëm që do të zhvillohet po në Pragë me të gjithë ministrat e energjisë për të trajtuar çështjen e krizës energjetike si një çështje evropiane, dhe jo si një çështje thjesht e BE”, tha Rama pas samitit të parë të Komunitetit Politik Evropian në Pragë.

Por, secili nga shtetet veç e veç, gjithashtu po zhvillon takime dhe bisedime bilaterale për të siguruar furnizim të pandërprerë të energjisë elektrike. Delegacione të larta të Qeverisë së Maqedonisë së Veriut, të udhëhequra nga kryeministri, tashmë kanë vizituar Türkiye-n, Greqinë dhe Bullgarinë, me të cilat po bisedojnë për furnizim me energji elektrike. Kryeministri Dimitar Kovaçevski njoftoi se Türkiye është pajtuar t’i shesë energji elektrike vendit me çmim dyfish më të lirë se çmimi në bursë.